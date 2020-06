35 morts dans l’attaque de deux villages au Burkina Faso

Au moins 35 personnes ont été tuées dans l’attaque de deux villages du Burkina Faso, l’un dans l’est et l’autre dans le nord du pays, a rapporté dimanche le gouvernement.

Ces violences illustrent l’instabilité de certaines zones du pays, ébranlé par des attaques menées par des groupes islamistes.

Dans un communiqué, le gouvernement a indiqué que 25 personnes ont été tuées et d’autres blessées dans l’attaque d’un marché de Kompienga, tandis que cinq civils et cinq officiers de la police militaire ont été tués à Foube.