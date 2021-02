3ème session du Forum économique tuniso-libyen, en mars à Sfax

La représentation du Conseil tuniso-africain des affaires (TABC) à Sfax organisera la troisième session du Forum économique tuniso-libyen du Conseil tuniso-libyen des affaires (TLBC) le 11 mars 2021.

- Publicité-

Le forum se tiendra sous le slogan « Le forum de l’espoir et du défi pour construire une économie intégrée ».

Au rang des objectifs les plus importants du forum, le Conseil a cité le rétablissement de la confiance, la clarification du climat d’investissement, le développement des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye, la réduction des problèmes logistiques découlant de la crise du Covid-19 et le renforcement de la coopération bilatérale à la lumière d’une situation régionale difficile qui nécessite des efforts concertés.

Il y aura également l’organisation de rencontres bilatérales entre des chefs d’entreprise libyens et leurs homologues tunisiens.