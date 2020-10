4 nouvelles entreprises renforcent la coopération en formation professionnelle « TAMA » et le site automobile tunisien

Les équipementiers automobiles tunisiens SE Bordnetze El Fejja, Faurecia Stea, Plastic Electromechanic Company et Gruner Tunisie SARL sont les plus récents membres de la Tunisian Automotive Management Academy (TAMA) – un programme pilote de formation professionnelle pour le développement des compétences en middle management pour les entreprises du secteur. Le programme, lancé dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et emploi sous la marque Invest for Jobs du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de l’Allemagne (BMZ), est conçu pour soutenir les employés tunisiens par des formations ciblées afin de les aider à progresser dans leur carrière au sein de l’entreprise et à occuper les postes de responsabilité et de direction correspondants. Parmi les autres membres de la première phase participent LEONI Wiring Systems Tunisia, Dräxlmaier Tunisie, Marquardt Tunisie et Kromberg & Schubert – déjà certaines des plus grandes entreprises tunisiennes du secteur. L’organisation des formations du patronat bavarois « BBW » est mandatée par la GIZ pour développer le concept, mettre en œuvre le programme de formation et développer les ressources nécessaires pour le fonctionnement d’une TAMA indépendante après la phase de projet GIZ.

Les formations s’adressent à deux cibles avec des programmes spécifiques, qui visent le renforcement des compétences en Soft Skills et managériales : Un des deux programmes en formation continue est destiné aux employés actifs dans le middle management. Depuis le lancement en septembre 2019 72 employé(e)s des entreprises fondatrices du concept de la TAMA ont terminés les formations, et le programme est en cours pour d’autres 30 participant(e)s. L’autre programme s’adresse aux recrues récentes en préparation à leurs premiers postes de management. Les formations ont commencé en juillet 2020 avec deux classes pilotes à Zaghouan et El Fejja. En septembre deux autres classes pilotes ont commencé à Tunis avec 43 participants dont 45% sont des femmes. Les premiers effets sont déjà visibles : un des participants est devenu chef d’équipe en production grâce à la participation aux cours de la TAMA pilote. Pour les deux programmes, d’autres classes seront lancés dès la fin de cette année jusqu’à la fin de la phase de projet en Décembre 2021.

Imed Charfeddine, directeur général de « PEC » et en même temps vice-président de la Tunisian Automotive Association, qui est un des promoteurs de la TAMA, a exprimé sa satisfaction par rapport aux cours de la TAMA : « Le démarrage de la formation avec la TAMA, de cette première équipe, a eu un effet d’adhésion de nos jeunes ingénieurs encore plus important à notre société ! » « Le programme de formation ne fournit pas seulement un soutien personnel aux employés, mais aide aussi les entreprises », explique Ulrich Hess, chef de composante GIZ du projet. « D’une part, elles peuvent accroître leur attractivité en tant qu’employeurs ; d’autre part, elles peuvent développer leur position et leurs compétences dans la concurrence internationale et les chaînes d’approvisionnement globaux. Cela profitera à l’ensemble du pôle d’entreprises de Tunisie en tant que site automobile et jettera les bases d’emplois supplémentaire