42 incendies en 4 jours et 96% des sinistres sont d’origine humaine !

Au cours de cette saison estivale, les températures ont nettement dépassé les moyennes saisonnières, ces derniers jours, atteignant 45°C et ce sur tout le territoire de la République. De plus, une vague d’incendies a dévasté plusieurs régions boisées du pays notamment dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, le Kef, Siliana, Bizerte, Kasserine, Kairouan, Nabeul, la Manouba et Sidi Bouzid. Au moins 42 incendies ont éclaté entre le 30 juillet et le 2 août.

Selon un communiqué rendu public par le ministère de l’Intérieur, les équipes de secours relevant des administrations régionales de la Protection civile, en coordination avec les services de la direction générale des forêts, appuyées par des unités de l’armée de l’air, ont procédé à l’extinction du feu tout en donnant la priorité à la protection des agglomérations de la propagation des flammes.

Ces interventions ont permis de maîtriser les incendies dans ces régions touchées par une vague de chaleur et marquées par les difficultés d’accès dues au relief du terrain et à la nature du couvert végétal très inflammable, explique la même source. Aucune perte en vie humaine n’a été déplorée à la suite de ces incendies. On a pu également éviter des dégâts dans les habitations proches des zones forestières touchées par les incendies, ajoute la même source.

Le porte-parole de la Protection civile, Moez Triaa a indiqué que les autorités sécuritaires vont enquêter sur les origines de ces incendies, faisant valoir que les statistiques générales montrent que 96% des incendies sont d’origine humaine et 4% sont d’origine naturelle.

La FAO entérine ces statistiques relatives aux incendies de forêt qui parcourent environ 1400 hectares de formations naturelles chaque année, précisant que les 96 % d’origine humaine, découlent le plus souvent d’imprudences.

En dépit du plan national de protection des forêts qui prévoit les mesures nécessaires à la réduction des superficies brûlées, les risques d’incendies demeureront vivaces, du fait du climat méditerranéen.

Les équipes de secours relevant de l’Office national de la protection civile ont pu éteindre durant la période allant du 1er juin au 2 août au moins 133 incendies déclenchés dans des zones forestières, apprend-on de même source.

114 interventions d’extinction d’incendies

Les unités relevant de l’Office national de la protection civile ont effectué, lundi, 114 interventions d’extinction d’incendies qui ont dévasté plusieurs régions du pays.

Au total, 449 interventions dont 114 extinctions d’incendies, 111 opérations de secours sur les routes et 189 autres interventions de secours.

On rappelle que le gouvernorat de Gabès a enregistré une température de 49 degrés Celsius le 2 août 2020, a fait savoir, le site spécialisé dans le suivi des conditions météorologiques dans le monde, Eldoradoweather .

Gabès est ainsi classée au sixième rang mondial des villes les plus chaudes au monder. Quant à la température la plus élevée, elle a été enregistrée dans la ville afghane de Herat (50.3 degrés), détaille la même source.