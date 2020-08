42 nouvelles contaminations par le coronavirus dont 38 locales

Le ministère de la santé a annoncé, mercredi, qu’à la date du 11 août 2020, 42 contaminations au coronavirus ont été enregistrées portant, ainsi, à 1780 le nombre total des cas confirmés.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a indiqué que sur un total de 1202 analyses effectuées dont 51 dans le cadre du suivi d’anciens patients, 63 tests se sont avérés positifs dont 42 nouveaux cas (38 locaux et 4 importés) et 21 anciens cas encore porteurs du virus.

Selon le ministère le bilan s’établit après l’actualisation des données, à 1278 cas de guérison, 52 décès et 450 cas encore porteurs du virus faisant l’objet d’un suivi médical dont 15 hospitalisations.