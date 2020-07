5 millions d’euros de la BERD aux PME via la CIL

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) répond à l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie tunisienne en accordant un prêt de 5 millions d’euros à la Compagnie internationale de leasing (CIL), qui le rétrocédera à des entreprises privées locales.

Le prêt de la BERD aidera la CIL à augmenter le financement dont elle a grand besoin pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME) locales qui connaissent une baisse de leur activité, de leur chiffre d’affaires et de leur rentabilité.

Ce prêt est le premier en Tunisie dans le cadre du paquet de solidarité de la BERD, mis en place pour répondre aux besoins de financement à court terme des clients existants. Le renforcement de la résilience du secteur financier est essentiel pour combattre l’impact économique de la crise du coronavirus.

Les PME sont au cœur de l’économie tunisienne et représentent 95 % des entreprises actives dans le pays. Toutefois, elles restent largement sous-desservies par le secteur financier, qui ne consacre que 15 % de ses prêts aux petites entreprises. La pandémie de coronavirus a encore aggravé ces conditions de marché difficiles.

Les prêts seront accordés à divers secteurs de l’économie tunisienne, notamment les transports, la santé et l’agriculture.

La BERD prévoit de consacrer l’ensemble de ses activités en 2020-21 à la lutte contre l’impact économique de la crise et se tient prête à apporter un soutien d’une valeur de 21 milliards d’euros sur cette période.

CIL est l’une des cinq plus grandes sociétés de leasing du pays et est cotée à la bourse tunisienne.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD y a investi 945 millions d’euros dans 46 projets et a fourni une assistance technique à près de 1 000 PME, dont les deux tiers sont situées dans différentes régions du pays.