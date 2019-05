5 salons à thème pour booster le tourisme

La société M.A.P organise la 26ème édition des « Salons du Tourisme 2020» du mercredi 26 au samedi 29 Février 2020, au Parc des Expositions de Tunis au Kram.

Sous l’appellation Les «Salons du Tourisme 2020 » se déroulent, aux mêmes dates et lieu, cinq salons à thème, à savoir : «M.I.T » (salon international du tourisme), «Horeca Expo» (salon des équipements et services hôteliers), «Boat Show» (salon de la plaisance et activités nautiques), «Spa Expo»(salon du bien-être et du tourisme médical), et «Sports Show» (salon des activités et équipements sportifs).

La société M.A.P (Marketing Advertising & Publishing) qui organise les “Salons du Tourisme”, édite le magazine « Tourisme Info » et les « Annuaires du Tourisme » et dirige l'”Observatoire du Tourisme”.