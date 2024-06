Awatef Dali : La télévision tunisienne ne souffre pas de problèmes financiers !

Awatef Dali, présidente directrice générale de l’établissement de la télévision tunisienne , a affirmé que la télévision tunisienne ne se trouve pas dans une situation financière difficile.

Lors de la conférence de presse de la 24ème session du Festival arabe de la radio et de la télévision (ASBU), elle a expliqué que tout ce qui circule concernant les difficultés financières vécues par la télévision tunisienne est sans fondement.

« L’État nous alloue chaque année des fonds financiers et nous ne rencontrons pas de difficultés(…) et la meilleure preuve en est notre participation aujourd’hui à la nouvelle session du Festival de la Radio et de la Télévision Arabe » selon ses dires.