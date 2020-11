Abassi: 90% des entreprises qui ont réclamé des financements ont pu les obtenir

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi a souligné, jeudi, que le secteur bancaire est en train de soutenir l’économie nationale, précisant que 90% des entreprises qui ont réclamé des financements, ont pu les obtenir.

S’exprimant lors d’une séance de dialogue avec l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Abassi a déclaré que l’instabilité politique et économique est la plus grande entrave aux investissements locaux et étrangers.

Et d’ajouter que l’institut d’émission a engagé plusieurs mesures depuis 2011 afin de soutenir l’économie nationale, estimant que plusieurs secteurs connaîtront une conjoncture difficile. « Il est donc impératif pour toutes les parties prenantes d’intervenir afin de sauver les entreprises », a-t-il insisté.

Le gouverneur de la BCT a également mis l’accent sur la nécessité de repenser le secteur touristique et le soutenir face à la crise sanitaire qui, selon lui, constitue une occasion favorable afin de trouver les réformes nécessaires. Il a, aussi, souligné la nécessité de préserver le tissu économique de cette pandémie de Covid-19