Adoption de l’article 113 relatif au recrutement de 10 mille diplômés de l’enseignement supérieur chômeurs de longue durée

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mercredi soir lors d’une plénière, l’article 113 proposé par les députés pour l’introduire dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2021 après avoir rejeté plus de 100 propositions émises par des blocs parlementaires.

- Publicité-

Voté avec 119 voix pour, 5 voix contre et 9 abstentions, l’article 113 est le seul article adopté. il stipule la consécration de fonds pour le recrutement de 10 mille diplômés de l’enseignement supérieur chômeurs de longue durée.

Des propositions ont été rejetées, lors de la séance plénière, dont en particulier la proposition visant à consacrer une ligne de financement pour les investissements et les prêts agricoles saisonniers.

Les députés ont également rejeté un article relatif à l’exonération des tarifs douaniers pour les panneaux solaires.

Au cours de la séance plénière, des propositions pour des articles additionnels de l’article 71 à l’article 74 pour le PLF 2021 ont été rejetés au profit des propositions du gouvernement, en plus de l’article 76.

Les propositions des articles additionnels numéro 78, 79 et 80, de l’article 82 à l’article 86 et les deux articles 88 et 89 pour le PLF pour 2021, ont été également rejetés.