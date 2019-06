Affaire CAF : d’Arvor plus “tunisien” que jamais !

Même l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, a manifesté son indignation suite à la décision très controversée de la Confédération africaine de football (CAF) de faire rejouer la finale de la ligue des champions entre l’Espérance Sportive de Tunis (EST) et le Wydad Casablanca. Ce qui a surtout révulsé l’ambassadeur de France c’est le motif avancé par la CAF pour délocaliser ce match et l’organiser sur un terrain neutre : Le stade de Radès n’était pas assez sécurisé lors de cette fameuse rencontre…

Poivre d’Arvor a déclaré qu’il était sur les lieux et qu’il a vu de ses yeux l’ordre qui y régnait et le comportement irréprochable du public. Il s’en est pris vertement à la CAF pour ses commentaires sur la sécurité en Tunisie. “Dire que la Tunisie n’est pas sûre, c’est un mauvais et injuste procès“, a asséné l’ambassadeur…