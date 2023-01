Affaire de blanchiment d’argent : des suspects sous les verrous

Le juge d’instruction au Pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt contre trois suspects dont un ancien dirigeant au mouvement Ennahdha, Abdelkrim Slimane, pour suspicion de crimes de blanchiment d’argent et non respect de la réglementation des changes, rapporté mercredi 11 janvier Radio Mosaïque FM.

Les deux autres suspects sont un commerçant et un employé d’un bureau de change.

Le juge a décidé de maintenir en liberté trois autres suspects dont un promoteur immobilier et ancien dirigeant dans un parti politique. Une interdiction de voyager a été imposée à ces derniers en attendant la fin de l’instruction dans le dossier de suspicion de blanchiment d’argent.

Le juge d’instruction doit auditionner quatre autres suspects, alors que des avis de recherche ont été lancés contre quatre autres suspects dont Mouadh Ghannouchi, fils du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi