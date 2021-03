Agriculture-Gouvernement-UTAP : 12 mesures destinées aux céréaliculteurs, aux marins-pêcheurs et aux éleveurs

Douze mesures destinées aux céréaliculteurs, aux marins-pêcheurs et aux éleveurs, ont été adoptées lors de la réunion périodique de la commission mixte 5 + 5, tenue, mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah, entre le Gouvernement et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), sous la présidence du Chef du Gouvernement Hichem Mechechi.

- Publicité-

La réunion a permis d’examiner la situation générale du secteur agricole, à la lumière des difficultés auxquelles sont confrontées les différentes filières de production ainsi que les agriculteurs et les marins-pêcheurs, a indiqué l’UTAP dans un communiqué.

Parmi ces mesures, l’approbation de l’augmentation du prix de réception des céréales durant cette saison, avec l’ajustement des taux à décider lors d’une séance conjointe à tenir à cet effet, la révision de l’échelle de calibrage des céréales, à titre exceptionnel, lors de la prochaine saison de récolte, et la révision des décrets réglementaires régissant le Fonds des catastrophes naturelles.

Ces mesures portent également sur la subvention des semences sélectionnées, inscrites au catalogue officiel des semences, la poursuite de la mise en œuvre du projet national de la multiplication des semences de pommes de terre, ainsi que la formation d’un stock régulateur de 40 mille tonnes.

Il s’agit également, de l’approbation d’une augmentation du prix de réception du lait à la production, qui sera annoncée ultérieurement par le gouvernement, une meilleure maitrise des prix des intrants des fourrages, en structurant sa tarification et en déterminant les marges bénéficiaires à la vente. Il a été également décidé d’éviter l’importation des produits agricoles tout en renforçant le contrôle sanitaire.

L’augmentation de 5% du taux de la subvention des carburants, décidée depuis 2019, la baisse des droits appliqués sur l’utilisation des terminaux, ainsi que la non adoption des zones de pêche dans les hautes mers, figurent également parmi les mesures adoptées en consensus, lors de la réunion de la commission mixte 5+5.