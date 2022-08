Al-Bawsala réclame l’accès au rapport des prêts accordés à l’Etat tunisien durant les 10 dernières années

L’organisation Al-Bawsala a déposé, mercredi, des demandes d’accès à l’information auprès de la présidence de la République, la présidence du gouvernement et le ministère des Finances.

Selon un communiqué publié sur sa page facebook, Al-Bawsala a réclamé l’accès au rapport rendu par le ministère des Finances sur les résultats de l’inventaire des dons et prêts accordés ces dix dernières années à l’Etat tunisien et aux institutions publiques.

Ce rapport a été au centre, lundi, d’un entretien entre le président de la République, Kais Saied, et la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Les deux parties se sont arrêtées sur « plusieurs dysfonctionnements ayant conduit à des dépenses inutiles par l’Etat », selon la présidence de la République.