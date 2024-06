alléluia, Je suis augmenté ! 

Cela fait déjà quelques années que j’étais parti à la retraite . Depuis , je ne reçois plus de courrier , ni de notifications , encore moins d’appels .

Par moments , j’ai eu comme l’impression d’être un oublié social qui n’intéresserait plus personne exceptés ma famille et quelques rares amis fidèles.

Et voilà que le Chef de l’Etat vient de décider d’une augmentation des pensions de retraite.

Je dois avouer que le geste m’a fait beaucoup plaisir non pas parce que je vais acquérir une résidence secondaire , ou changer de voiture mais simplement parce que je me rends compte que j’existe aux yeux du système , de la société et de l’Etat.

Quand j’étais parti à la retraite, j’avais nourri beaucoup d’espoir . J’avais même des projets en tête mais c’était sans compter sur les logiques de club fermé et les états d’esprit de copinage et de clientélisme. J’avais alors tout abandonné.

Avec certains nouveaux collègues vieillissants comme moi, je me suis souvent posé la question. J’en ai reçu en guise de réponse à peu près le même son de cloche.

Ces braves messieurs sont des lumières dans leur domaine d’expertise et tout comme moi ils ont encore des choses à donner et à offrir à leur pays sans contrepartie . Ils ne trouvent pas un cadre, une structure, un espace où s’exprimer.

Les associations de retraités se manifestent à travers leur page FB une fois toutes les fins de mois avec une question récurrente » ؟ صبو » et puis plus rien. Les OSC (Organismes de la société civile) sont des clubs privés. Les grands groupes sont des réunions de famille.

Seules les terrasses de cafés semblent offrir un quelconque temps de parole aux séniors souvent munis des factures de la Steg , de la Sonede et de Tunisie Telecom. Beaucoup de retraités ont déjà fait leurs preuves en temps d’activité. Ils ne sont pas à quelques dinars près. Ils ont juste besoin qu’on les revalorise sans les augmenter .

Bon Dimanche.

*Ali Nakai, ancien haut-cadre de l’Utica