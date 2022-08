Amélioration, au cours du 2ème trimestre 2022, des indicateurs du secteur industriel

Les chefs des entreprises manufacturières estiment que la situation générale du secteur industriel s’est améliorée, au cours 2ème trimestre de l’année 2022 et prévoient une stabilité au cours du 3ème trimestre de la meme année. Ces données ont été révélées par l’Institut national de la statistique (INS), qui a publié les résultats d’un sondage réalisé auprès de chefs d’entreprises industrielles sur la situation et les perspectives de leurs activités. Le sondage qui a ciblé 989 entreprises, a été effectué entre le 18 mai et le 19 juillet 2022.

S’agissant de leur évaluation de la situation généréale du secteur, il a augmenté de 13% au cours du 2ème trimestre, contre 1% au cours du 1er trimestre 2022. Le taux d’appréciation de la production a atteint 1% contre -4% au cours du 1er trimestre 2021.

Les industriels prévoient une amélioration des secteurs du textile, habillement, des industries chimiques, mécaniques et électriques, contre une baisse des industries agricoles, alimentaires. Les secteurs du bâtiment, céramique et du verre connaitront une stabilité, révèle la même source. Les chefs d’entreprises sondés, prévoient également une amélioration de la production de la plupart des secteurs ; à l’exception de celui des produits de construction, de la céramique et du verre.