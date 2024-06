Anis Jaziri : La Tunisie gagnerait à tirer profit de son adhésion à la ZLECAF

Le thème principal de la 7e édition de la conférence internationale «Financing Investment and Trade in Africa-Fita 2024», qui se tient à Tunis les 11 et 12 juin 2024, sera le renforcement de «la transformation locale et le transfert des technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique». Seront au rendez-vous plusieurs délégations gouvernementales, des institutions panafricaines, des bailleurs de fonds internationaux et des dirigeants du secteur privé.

La manifestation sera une occasion pour discuter de sujets décisifs pour l’avenir du continent. L’impératif sera la réinvention de la coopération entre les pays africains et la poursuite de l’intégration.

Los de l’ouverture de cette 7ème édition, le président du Conseil d’affaires tuniso-africain (Tunisia Africa Business Council-TABC) Anis Jaziri a affirmé que la Tunisie gagnerait à tirer profit de son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui offre plusieurs avantages aux investisseurs dont l’exonération des droits de douane, pour devenir ainsi un portail vers l’Afrique.

Jaziri a ajouté que cette rencontre offre à la Tunisie la possibilité de devenir un portail économique de l’Afrique subsaharienne, estimant que “le nombre important de participants traduit aujourd’hui la confiance à l’égard de la Tunisie, en tant que destination stratégique d’investissement, de par son ouverture aussi bien sur l’Europe que l’Afrique.

S’agissant du marché nigérian, il a assuré qu’il s’agit d’un marché de plus de 200 millions de personnes, dont 100 millions musulmans, ajoutant que 35 hommes d’affaires participent à ce forum et qu’une mission économique sera organisée en septembre prochain dans ce pays.

De son côté, la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub a mis en exergue l’attractivité de la Tunisie, membre de la Zlecaf et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa), soulignant qu’elle offre différentes opportunités d’investissement avec le marché africain, notamment, dans les secteurs des industries pharmaceutiques, du textile et des composantes automobiles.

Elle a, par ailleurs, mentionné que le continent africain reste une terre d’opportunités, de richesse, de croissance et d’intelligence malgré les différents défis auquel il fait face, citant à cet égard, la migration, les changements climatiques et les crises politiques. Selon elle, ces défis peuvent être surmontés, appelant à valoriser les ressources naturelles et à développer l’industrie africaine.

Un coup de pouce pour le «made in Africa»

La part de la valeur ajoutée manufacturière dans le produit intérieur brut du continent africain n’a pas décollé depuis plus de trente ans. D’après les constats, l’industrie de transformation locale a du mal à s’inscrire dans cette dynamique. De 16,9% en 1990, cette dernière est tombée à 9,7% dans les années 2010, pour remonter à seulement 11,3% en 2019.

Actuellement, les choses n’ont pas beaucoup changé et le taux ne dépasse pas les 11,5%. D’après les derniers chiffres disponibles, l’emploi industriel, lui également, ne dépasse pas les 13% de l’ensemble de la force de travail.

Après la crise du Covid-19, les politiques industrielles partout dans le monde ont connu un retour en grâce de l’industrialisation et la transformation locale, et cela est devenu, plus que jamais, un défi majeur pour les économies africaines.

En excluant les pays de l’Afrique du Nord, qui ont connu une industrialisation appréciable, et à part quelques réussites en Afrique subsaharienne, comme l’Ethiopie et Maurice (dans le secteur du textile), le Kenya (dans l’agrobusiness), le Nigeria (avec l’électronique), les économies du continent subsistent trop rarement. Il est alors nécessaire de mettre en avant les leviers pour passer la vitesse supérieure et, enfin, assister à l’essor de l’industrialisation du continent et du «made