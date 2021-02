Appel aux doctorants chercheurs à mettre fin à la grève de faim et à interagir positivement avec le processus de négociations

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a appelé les doctorants chercheurs, en grève de la faim, à interagir positivement avec le processus de négociation et à mettre fin à la grève afin de protéger leur santé en premier lieu.

Le ministère a exprimé, dans un communiqué rendu public mardi, son étonnement face à l’escalade, qualifiée de sans précédent, et le refus des sit-inneurs le processus de négociations malgré un accord conclu vendredi dernier portant sur les axes principales de la feuille de route.

Le ministère a rappelé son attachement à trouver des solutions radicales au problème de recrutement des doctorants chercheurs en chômage avec la participation des représentants du gouvernement, de l’UGTT ainsi que des représentants des protestataires. Le ministère a rappelé par la même occasion son engagement à respecter la politique de dialogue et de négociation avec responsabilité et sérieux.

Des doctorants chercheurs ont empêché le personnel, au niveau de la direction centrale, d’accéder à leur poste de travail suscitant ainsi un climat social instable et entravant le déroulement du travail d’un bien public, selon la même source.

- Publicité-