Ariana : Désinfection de 7 établissements éducatif

Dans le cadre des préparatifs pour la reprise des cours, le 28 mai courant, pour les élèves du bac, et en partenariat avec la municipalité de l’Ariana, Rotaract Club Tunis Méditerranée a assuré la désinfection de 7 établissements éducatifs.

Selon Aziz Tabib, le club a également programmé la désinfection, ce mercredi 27 mai 2020, du lycée Attarine dans le gouvernorat de l’Ariana.

Ces opérations de désinfection visent à appuyer les efforts de l’État afin de prévenir la propagation du coronavirus, a encore dit Tabib.

Au mois de ramadan, 200 couffins de denrées alimentaires ont été distribués au profit des familles nécessiteuses dans le gouvernorat de l’Ariana, selon la même source.

Rappelons que le ministère s’est mobilisé à appliquer le protocole sanitaire signé conjointement avec le ministère de la santé.



Selon , Mongi Naïmi directeur générale des affaires universitaires auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la désinfection des restaurants et foyers universitaires, s’est déroulée sous la supervision des municipalités et gouvernorats.



Selon la même source, cinq mille nouveaux étudiants bénéficieront d’un logement.