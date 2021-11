Inauguration d’un nouveau lycée réalisé dans le cadre du programme de modernisation des établissements éducatifs en Tunisie

Le ministre de l’éducation Fathi Slaouti, a inauguré mercredi dans le gouvernorat de la Manouba, le nouveau lycée réalisé dans le cadre du programme de modernisation des établissements éducatifs en Tunisie.

- Publicité-

Un programme financé en partenariat avec la banque européenne de l’investissement et la banque allemande de développement. Il s’agit de la dernière réalisation parmi 11 établissements dont les travaux ont été achevés sur un total de 59 nouveaux établissements programmés dans le cadre de la première tranche de ce programme, a indiqué le ministre de l’éducation. 28 autres établissements sont en cours de réalisation dans différentes régions du pays a notamment ajouté le ministre dans une déclaration aux médias.

La deuxième tranche du projet compte la rénovation, l’entretien et l’aménagement de 420 établissements éducatifs ainsi qu’un autre volet qui concerne 40 établissements pour équiper des établissement avec du matériel. Les négociations sont en cours avec les même partenaires afin de financer un projet visant un développement des écoles primaires dont le nombre est estimé à 4500 écoles soit en introduisant de nouvelles créations, des travaux d’entretien, un aménagement de l’infrastructure de base, a encore dit Slaouti.

Le ministère a pris en charge 400 établissements éducatifs visant à résoudre les défaillances et les problèmes constatés au niveau de l’infrastructures de base en plus de la résolution du problème d’approvisionnement en eau, a signalé le ministre de l’éducation. L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, qui a assisté à l’inauguration à côté de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie Peter Prugel, a salué l’expérience de modernisation des établissements éducatifs et le partenariat fructueux. Le nouveau lycée à El Mornaguia dans le gouvernorat de la Manouba est un prototype des constructions durables en respectant les normes de développement durable et des énergies renouvelables et l’économie en eau, influençant ainsi l’environnement éducatif et la relation entre les élèves et le cadre éducatif, a noté la même source. La capacité d’accueil du nouveau lycée est estimée à 800 élèves et compte des salles de cours, une salle de professeurs, un espace culturel, une salle de sport, deux espaces de sport collectif. Un documentaire a été également présenté portant sur le programme de modernisation des établissements éducatifs en Tunisie qui va favoriser 36.000 sièges pour élèves dans différents établissements éducatifs moyennant un budget de 220.5 millions euros. Il s’agit également de la formation de plus de 400 cadres éducatifs, la mobilisation des équipements pédagogiques, d’informatiques, l’acquisition de voitures au profit des commissariats régionaux de l’éducation ainsi la direction centrale au ministère de l’éducation.