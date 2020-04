ARP: organisation de 2 séances de dialogue avec le gouvernement

Réunis lundi 20 avril 2020, en visioconférence, les membres du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont décidé l’organisation de deux séances de dialogue avec le gouvernement mercredi et jeudi prochain, et ce, après avoir pris connaissance d’une correspondance de la Présidence du gouvernement.

La première séance se déroulera en présence du ministre de l’Intérieur. Quant à la deuxième, elle sera répartie en deux: le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l’État chargé du Transport et de la Logistique assisteront à la première partie, tandis que la deuxième partie se déroulera en présence du ministre du Commerce, du ministre des Affaires locales et du Ministre d’État auprès du chef du gouvernement, chargé de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption.

Le bureau de l’ARP s’est, aussi, penché sur la demande de faire participer le président de la commission des affaires des Tunisiens à l’étranger et le bureau de la commission du développement régional dans les réunions de la cellule de crise.

Le parlement a, à cet effet, décidé que la participation des commissions dans les réunions de la cellule de crise, par la présence, dépendra des questions à l’ordre du jour.