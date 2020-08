ARP : Rectification du nom du ministre de l’Equipement

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) réuni, vendredi, a décidé d’accepter la demande de rectifier l’erreur contenue dans la liste des membres du gouvernement proposé en confirmant le nom de Kamel Eddoukh au portefeuille de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure.

Le bureau de l’ARP a pris acte de la correspondance adressée par le président de la République au président de l’ARP le 27 août notifiant une correction apportée à la liste des membres du gouvernement proposé, indique un communiqué du parlement.

Il y est précisé que le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure est Kamel Eddoukh et non Kamel Omezzine comme indiqué dans la liste envoyée le 24 août 2020.

Le président de l’ARP a également informé les membres du bureau de la teneur de la correspondance que lui a adressée le chef du gouvernement désigné sur le même sujet, souligne la même source.