Attentat de Sousse : Qatar, les Emirats et l’OCI condamnent

L’Etat de Qatar a exprimé dimanche sa vive condamnation de l’attaque perpétrée dans la ville de Sousse tuant un policier et en blessant un autre.

Dans une déclaration, le ministère qatari des Affaires étrangères a réitéré la position ferme du Qatar qui rejette la violence et le terrorisme, quels que soient leurs motifs et leurs raisons.

De même, les Emirats arabes unis ont fermement condamné l’attaque terroriste den Sousse. Leur ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné que les Émirats, tout en dénonçant ces actes criminels, rejettent totalement toute forme de violence et de terrorisme visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité en violation des valeurs et principes religieux et humains.

L’Organisation de la coopération islamique (OCI), pour sa part, a fermement condamné l’attaque terroriste, affirmant sa solidarité avec le gouvernement tunisien dans les mesures qu’il prend pour maintenir sa sécurité et sa stabilité.