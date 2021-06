Qatar prêt à fournir 100 mille opportunités d’emploi aux jeunes Tunisiens

Le Fonds du Qatar pour le développement [QFFD] est prêt à fournir environ 100 000 opportunités d’emploi aux jeunes Tunisiens d’ici la fin de l’année, a annoncé l’institution, citée mercredi par Doha News.

- Publicité-

Jusqu’à présent, le Fonds a soutenu la création de 72 866 emplois directs et indirects pour les futurs entrepreneurs en Tunisie, atteignant ainsi la moitié de son objectif à la mi-année.

Le succès du projet jusqu’à présent peut être attribué aux efforts de l’organisation et de ses sept partenaires, qui ont tous apporté un immense soutien aux jeunes en mettant en œuvre des programmes axés sur l’amélioration de l’accès au financement et le renforcement des capacités.

En outre, le fonds a fourni des prêts de petite et de microfinance ainsi qu’un centre technologique intégré pour le soutien financier afin d’autonomiser les entrepreneurs, a déclaré l’institution dans un communiqué.

Cela vise à les aider à se construire une carrière plus solide et à leur permettre d’avoir un avenir durable, en plus de renforcer l’autonomisation des jeunes dans les projets d’entrepreneuriat. Grâce à cela, a souligné le QFFD, l’indépendance économique peut être poursuivie à l’avenir.

Le projet est très significatif étant donné le taux de chômage élevé de la population jeune et le déficit financier pour soutenir les technologies, qui indiquent un manque de soutien pour les jeunes esprits créatifs.