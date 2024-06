Bac : 2024, un millésime éminemment moins frauduleux !

La ministre de l’Education, Salwa Abassi, a affirmé, vendredi que « le succès de la session principale du baccalauréat ne peut pas être considéré comme total, étant donné que tout effort humain a des lacunes ».

Intervenant sur les ondes de Mosaïque fm, elle a jouté que « les épreuves ont été excellentes », sur la foi du témoignage des comités régionaux et de suivi, relevant du ministère de l’Enseignement supérieur, mais il y a encore des failles, qui seront surmontées dans les années à venir », a-t-elle concédé.

La ministre a, par ailleurs, salué les efforts déployés par les unités de sécurité pour déjouer des tentatives de tricherie, avant même qu’elles ne se produisent, en dehors des centres d’examen et « pour démanteler les réseaux criminels impliqués, à l’intérieur et à l’extérieur du pays », a-t-elle dit.

Elle a précisé que le nombre d’enseignants impliqués dans ces réseaux est très faible, indiquant une baisse significative des cas de tricherie enregistrés, lors de cette session principale 2024, en attendant les rapports des commissions de réforme expérimentées qui adoptent des critères pédagogiques scientifiques.

La ministre de l’Education a révélé aussi qu’outre le démantèlement des réseaux criminels impliqués dans les opérations de triche, une enseignante a été surprise en train d’essayer de cacher la copie d’examen d’un élève dans son sac. Un collègue à elle a été découvert alors qu’il déchirait les copies d’examen de sept candidats, soulignant qu' »il n’y aura aucune tolérance pour quiconque porte atteinte à la crédibilité des examens et que seuls ceux qui méritent de réussir réussiront », selon elle.

