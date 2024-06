Banques : Les agents et cadres de l’Arab Tunisian Bank en grève demain lundi 1 juillet 2024

Les agents et cadres de l’Arab Tunisian Bank(ATB) observent, demain lundi 1 juillet 2024, une grève générale dans toutes les filiales de la banque à travers toutes les régions du pays, a fait savoir le Secrétaire général de la Fédération générale des banques et des établissements financiers relevant de l’UGTT, Ahmed Jaziri dans une déclaration à l’agence TAP.

Et d’expliquer que « cette grève intervient en raison de la non-activation par la direction générale de l’ATB du système de retraite complémentaire dont la mise en œuvre a initialement été prévue pour le 1er janvier 2024 afin d’améliorer les pensions de retraite ».

« Parmi les raisons motivant la grève figure aussi le refus de la direction générale de se référer au système BSC (Blanced Score Card) mis en place pour évaluer les performances des salariés, ce qui impacte les primes de production et enfreint la Convention collective sectorielle du personnel des banques et des établissements financiers », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que la direction de la banque n’a pas donné une suite favorable à ces revendications malgré son engagement du 27 décembre 2023 constaté par le procès-verbal de l’inspection générale du travail.

Jaziri a, par ailleurs, exprimé son mécontentement quant à l’absence de réaction de la part du ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie concernant cette grève malgré le préavis déposé, considérant que d’autres banques pourraient connaître des mouvements similaires dans la période à venir car les acquis des salariés y sont menacés.