BCT : Emission de deux nouveaux billets de 50 D et de 5 D

La Banque Centrale de Tunisie(BCT) mettra en circulation, à compter du 28 avril 2022, deux nouveaux billets de banque tunisiens de cinquante dinars (type 2022) et de cinq dinars (type 2022) ayant cours légal et pouvoir libératoire.

- Publicité-

Ces deux nouveaux billets circuleront concurremment avec les autres billets et pièces actuellement en circulation, a précisé l’institut d’émission dans un communiqué publié, jeudi.

D’une dimension de 158 mm x 79 mm, le billet de 50 dinars (type 2022), ce billet dont la couleur dominante est le marron représente sur le recto le portrait de «HEDI NOUIRA» (1911-1993). Nouira est l’une des grandes figures du mouvement national tunisien pour l’indépendance. Il a été fondateur et premier gouverneur de la Banque Centrale Tunisie depuis sa création en 1958 et jusqu’à 1970 puis premier ministre de 1970 à 1980 .

Pour le billet de 5 dinars type 2022, d’une dimension de 143 mm x 73 mm, il représente au recto le portrait de «SLAHEDDINE EL AMAMI» (1936-1986); Ingénieur agronome tunisien.

Il a d’importantes contributions dans le domaine de l’hydraulique et de la recherche scientifique agricole, notamment les problèmes agricoles des zones arides et semi-arides, et plus particulièrement, ses études au sujet de la question de l’aridité climatique (l’aridoculture). Le nouveau billet de 5 dinars est plutôt vert de couleur.