BCT : Examen des moyens permettant d’améliorer les services de la Poste tunisienne

Une séance de travail a été tenue, lundi soir, au siège de la Banque centrale de Tunisie (BCT), entre le gouverneur de la BCT, Marouan Abbasi, et le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation Digitale, Mohamed Fadel Kraiem, en présence des cadres des deux départements.

Cette rencontre a été consacrée à l’examen des moyens à mettre en place afin d’impulser et d’améliorer les services financier présentés par la Poste tunisienne.

Les deux parties ont recommandé de former une équipe de travail mixte, qui sera chargée d’accompagner la Poste tunisienne dans ses orientations stratégiques, notamment en matière de développement des services financiers et des services de paiement électronique.