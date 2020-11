BCT-Financement du déficit budgétaire: « Il existe une opportunité de parvenir à un accord

Le président de la commission des finances, de la planification et du développement de l’Assemblée des représentants du peuple(ARP), Haykal Mekki, a affirmé, lundi, » qu’il existe une opportunité de parvenir à un accord au niveau de la commission du consensus et de la séance plénière concernant l’exigence de la Banque centrale de Tunisie(BCT) d’obtenir une autorisation pour financer le déficit budgétaire de l’Etat pour l’année 2020.

Mekki a ajouté, lors de la réunion de la commission des finances consacrée à l’examen de la correspondance de la BCT sur le sujet, que la commission a adopté le projet de la loi de finances complémentaire(LFC) 2020 après la confirmation de la part du ministre de l’Economie, des Finances et du Soutien à l’investissement, Ali Kooli, qu’un consensus a été atteint avec la BCT sur ce point, précisant qu’il n’est pas question de revenir sur cette adoption .

« Nous sommes responsables et nous ne voulons pas bloquer l’Etat « , a encore souligné le président de la commission mettant l’accent sur la nécessité de vérifier les différents aspects liés au projet de LFC pour l’année 2020 avant de le soumettre au bureau de l’ARP ou de le déposer à la prochaine session plénière.

Et de préciser que « le parlement doit assumer ses responsabilités afin d’éviter qu’il ne soit à nouveau induit à l’erreur par le gouvernement, notant que le dossier de la LFC risque de faire couler beaucoup d’encre ».

De son coté, le député Mohamed Goumani a proposé d’informer le gouvernement de l’erreur commise et de déposer le projet de la LFC 2020 à la prochaine séance plénière pour examiner les rectifications.

La BCT avait demandée, vendredi dernier, dans une correspondance adressée à l’ARP, l’obtention d’une autorisation pour financer le déficit du budget de l’Etat pour l’année 2020, deux jours après l’adoption de la commission des finances du parlement du texte rectifié du projet de la loi de finances complémentaire 2020.

Pour rappel, le gouvernement a retiré, le 30 octobre 2020, la première version du projet de LFC, pour révision, à la demande de la commission des finances. La nouvelle version dudit projet a été soumise le 13 novembre à l’assemblée et adoptée par la commission des finances le 18 novembre 2020.

