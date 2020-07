BCT : Il est possible de transférer les frais de séjour des étudiants à l’étranger, pour juillet et août

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient d’annoncer qu’il est possible, à titre exceptionnel, de continuer à transférer les frais de séjour afférents aux mois de juillet et août 2020, au profit des élèves et des étudiants demeurant à l’étranger, et ce, dans le cadre de leurs dossiers de scolarité domiciliés auprès des intermédiaires agréés au titre de l’année universitaire 2019/2020.

Ainsi, la BCT a publié, mardi, une circulaire, dans ce sens, aux intermédiaires agréés (n° 2020-16 du 30/06/2020), laquelle entrera en vigueur à partir d’aujourd’hui mercredi 1er juillet 2020.

Selon ladite circulaire, les Intermédiaires Agréés sont tenus d’informer la BCT « des transferts réalisés par leurs soins, conformément aux procédures prévues par la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 97-02 du 24 janvier 1997, relative aux fiches d’information ».

Il convient de souligner que cette mesure a été prise dans le cadre du soutien des étudiants à l’étranger pour faire face aux retombées de la pandémie COVID-19.