Belhassine s’entretient avec les professionnels italiens du tourisme sur les moyens de relancer leur activité en Tunisie 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine s’est entretenu, hier jeudi, à distance avec les professionnels du tourisme et des voyages italiens sur les moyens de relancer l’activité touristique vers la destination tunisienne, durant la prochaine saison.

- Publicité-

Les tours opérateurs et les agences de voyages italiens ayant participé à ces entretiens sont notamment Alpitour, Veratour, Valtur, Fruit Viaggi, Jumbo Tours, Sud Loisirs & Voyages, TTS et Eden Tours. Ces entretiens ont eu lieu en présence des représentants des structures professionnelles du tourisme tunisien dont la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), la Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT), la Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien et l’Union nationale de l’Industrie Hôtelière, d’après le département du tourisme.

A cette occasion, le ministre du tourisme a donné aux professionnels italiens « un aperçu sur l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie qui a connu une amélioration remarquable grâce à l’avancement de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19, ce qui a permis d’alléger les conditions d’entrée au territoire tunisien ».

Le ministre a également, rappelé que » tous les employés du secteur touristique ont été complètement vaccinés, outre l’existence d’un protocole sanitaire spécifique au secteur touristique et l’obligation imposée de présenter un « pass vaccinal » pour accéder aux établissements touristiques ».

Les professionnels italiens ont fait part « de leur volonté de relancer leur activité vers la Tunisie étant donné la forte demande sur cette destination et l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays ».

Ils ont souligné « l’importance de la récente révision des conditions d’entrée au territoire tunisien, qui leur permettra de mieux planifier leurs voyages vers la Tunisie ».

Les professionnels du tourisme national ont de leur côté, « affirmé leur disposition à assurer le bon démarrage de la prochaine saison touristique, mettant l’accent sur l’importance du marché italien ».