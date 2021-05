Les unités des frontières terrestres de la Garde nationale de Zokra et la et la brigade relevant de l’unité d’enquête et d’investigation ont réussi à intercepter, lundi 3 mai 2021, un véhicule avec à son bord, deux personnes originaires de la région.

Après fouille, les forces de l’ordre ont retrouvé une importante quantité d’or et des fusils de chasse calibre 12 sans permis, rapporte Mosaqiue fm.

- Publicité-