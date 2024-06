Ben Gvir et Netanyahu à couteaux tirés

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, reproche à Benjamin Netanyahu de ne pas avoir été invité à l’évaluation de la sécurité qui s’est tenue mercredi soir, après que plus de 200 roquettes ont été tirées par Hezbollah sur le nord d’Israël.

Dans un message publié sur X, le ministre ultranationaliste dénonce la « pratique obscène » de Netanyahu consistant à l’exclure des évaluations de sécurité, et prévient qu’il n’y aura « plus d’excuses ».

« Vous êtes le Premier ministre et vous ne pouvez même plus vous cacher derrière [Benny] Gantz et [Gadi] Eisenkot », ajoute-t-il, faisant référence aux membres du parti HaMahane HaMamlahti qui sont retournés dans l’opposition en début de semaine et qu’il a accusés d’être à l’origine de son exclusion du cabinet de guerre.

Ben Gvir a appelé à maintes reprises Israël à envahir le sud du Liban et à lancer une attaque de grande envergure contre le Hezbollah, après plus de huit mois d’affrontements quasi quotidiens le long de la frontière septentrionale d’Israël.