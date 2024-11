Berlin examinera les mandats d’arrêt de la CPI

Berlin examinera attentivement les mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale à l’encontre du premier ministre Benjamin Netanyahu et de son ancien chef de la défense, mais ne prendra pas d’autres mesures avant qu’une visite en Allemagne ne soit prévue, a déclaré vendredi un porte-parole du gouvernement.

« Le gouvernement allemand a participé à la rédaction du statut de la CPI et est l’un de ses plus grands partisans – cette attitude est également le résultat de l’histoire allemande », a déclaré le porte-parole.

