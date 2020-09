Bientôt, annonce officielle du mouvement annuel dans le corps diplomatique. En voici un 1er jet !

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le mouvement annuel dans le corps diplomatique sera rendu public officiellement au début de la semaine prochaine.

En attendant, des sources citées samedi par Mosaïque fm, ont indiqué que le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations-Unies sera muté à Mascate (Oman) peu de mois après sa nomination.

S’agissant de l’ambassade de Tunisie à Paris, parmi les noms qui circulent avec insistance figure celui d’un ancien ministre régalien dans le gouvernement sortant d’Elyès Fakhfakh. Il s’agirait du ministre de la Défense Imed Hazgui.

L’ancien directeur de cabinet présidentiel, Tarak Bettaieb, sera nommé ambassadeur à Berne (Suisse), alors que l’ex ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati officiera à Beyrouth.

D’autre part, Najmeddine Lakhal sera muté de New Delhi à Washington alors que Mohamed Ben Youssef sera nommé au Caire, Romdhane Fayedh à Alger, Moez ben Mime à Abou Dhabi, Hayet Talbi à Stockholm, Fatma Omrani à Madrid, Nabil Ammar à Bruxelles, Amel Ben Younès à Oslo, Riyadh Essid à New Delhi, Sabry Chaabani à Nouakchott et Hanène Tajouri à Berlin.