Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture mardi sur une note négative (-0,12%)

Le marché Boursier a clôturé la séance de mardi, 4 juin 2024, sur une note négative. L’indice de référence a glissé de -0,12 % à 9450,5 points, dans un volume réduit de 2,5 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre Ennakl s’est offert la plus forte hausse de la séance. L’action du concessionnaire automobile a signé une avancée de 2,5 % à 10,890 D, dans un flux limité de 9 mille dinars.

Le titre SPDIT-SICAF a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la société d’investissement adossée au groupe SFBT a affiché une hausse de 1,3 % à 11,500 D. Sur la séance, SPDIT a généré un modeste volume de 24 mille dinars.

Le titre SOMOCER s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des carreaux céramiques a régressé de 5,7 % à 0,500 D faisant savoir que la valeur a brassé de faibles échanges de 12 mille dinars sur la séance.

Pénalisé par les prises de bénéfices, le titre Carthage Cement a, également, été mal orienté sur la séance. L’action de la cimenterie publique a reculé de 2,7 % à 1,840 D, et ce, dans un flux de 67 mille dinars.

BIAT a été la valeur vedette de la séance. L’action du leader du secteur bancaire a affiché une embellie de 0,8 % à 96,800D, tout en chapeautant le palmarès des échanges. Le titre a, en effet, alimenté le marché avec des capitaux de 337 mille dinars (soit 14 % du volume de la cote).

