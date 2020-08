BVMT : La cotation se fera de 9h00 à 14h00, dès le 1er septembre

La cotation à la Bourse de Tunis (BVMT) se fera de 9h00 à 14h00, à partir du 1er septembre 2020, que ce soit pour le marché principal des titres de capital, le marché alternatif des titres de capital, le marché obligataire ou le marché des FCC.

La BVMT a précisé, dans un communiqué publié, sur son site web, que la négociation au dernier cours pour les deux marchés principal et alternatif se fera du 14h05 à 14h10.

De même, « les transactions de bloc sont déclarées et réalisées à l’issue de la clôture de la séance de négociation entre 14h10 et 14h30 ». Pour ce qui est de la négociation sur panneaux, elle se fera entre 10h00 et 10h15, alors que la criée se fera chaque vendredi à partir de 10h00.