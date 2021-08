Ça commence, mais avec du menu fretin, et USA et France sur la ligne

Ce n’est pas un putsch (Libération parlait le 27 juillet de braquage des institutions), bien qu’il ait été fait avec l’appui de l’armée et des forces de l’ordre. Ce n’est pas, non plus, un militaire qui l’a fait, bien que le chef de l’Etat soit aussi commandant suprême de toutes les forcées armées, militaires et civiles.

C’est, pour l’instant, ce qui ressemble plutôt à un « Push », un Boost correctif d’une situation de péril imminent, qui essaie le plus possible de respecter la constitution qu’il veut pourtant amender pour installer le régime qui lui permettrait de mettre en place son idée d’un système à pyramide inversée, où le pouvoir monte de la base vers le sommet, et où les représentants du peuple sont à tout moment destituables.

– Français et Américain en lice, pour un Gentleman’s agreement ?

« C’est un coup qui reçoit une réelle popularité, notamment dans la jeunesse tunisienne. Les gens en avaient tellement ras le bol de l’incurie en matière de gestion sociale, de gestion économique et surtout de cette catastrophe sanitaire », disait à Franceinfo Vincent Geisser, sociologue, politologue et chercheur à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman.

Entretemps, Français et Américains entrent en lice. La 1ère avait déjà pressé le chef de l’Etat tunisien de nommer un premier ministre au plus vite. La seconde aussi, presserait en direction d’un retour au plus vite du fonctionnement dans le cadre des institutions, c’est-à-dire lever le gel de l’ARP.

Le 31 juillet 2021, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est entretenu durant une heure avec Kais Saied. Selon une transcription officielle américaine du contenu de l’entretien, ce dernier s’est concentré sur « la nécessité cruciale pour les dirigeants tunisiens d’esquisser un retour rapide sur la voie démocratique de la Tunisie (…), la nécessité de la formation rapide d’un nouveau gouvernement, dirigé par un premier ministre capable de stabiliser l’économie tunisienne et de faire face à la pandémie de COVID-19, ainsi que d’assurer le retour rapide du parlement élu ».

Par ailleurs, et dans ce qui pourrait être un décryptage du sens des positions, française et américaine, Jeune Afrique a publié un article, dans lequel le magazine assure que « le Quai d’Orsay et le département d’Etat américain ont mis au point un gentleman’s agreement confidentiel, qui comprend une des propositions de sortie de crise ». En bref, l’article de JA évoque « un gouvernement sans Ennahdha, Rached Ghannouchi qui reste au Perchoir jusqu’à la mise en place de la Cour constitutionnelle, et Kais Saïed qui retrouve ses pouvoirs étriqués ». En somme, le retour au point zéro de la crise, tout en parachevant les institutions constitutionnelles.

L’Occident confirmerait ainsi son attachement à faire de la Tunisie le « Mini-Lab » pour l’expérimentation d’un islam politique, qui a pourtant démontré ses limites, sociale, sociétal et économique. « Et il n’est pas exclu que derrière ce « gentleman’s agreement confidentiel », il y ait le lobbying nahdhaoui très actif aux USA, et le souci français de rétablir le calme qui lui garantirait de faire ses petites affaires en Libye, dans le calme, fusse-t-il précaire », nous dit un observateur indépendant averti de l’évolution de la scène politique qui n’a pas souhaité être nommé.

– Que fera Saïe?

Ce retour, sous pression internationale, au point de départ de la crise Saïed-Ghannouchi sera-t-il entendu par le chef de l’Etat tunisien ? Plaira-t-il à tous ceux qui assurent jusqu’à présent sa primauté dans les sondages ? Pour l’instant, et alors que la population attend toujours le nom du prochain premier ministre, les autorités tunisiennes ont procédé à l’arrestation vendredi d’un député de l’opposition qui est Yassine Ayari, et brièvement détenu quatre membres du mouvement islamiste Ennahdha à la suite des altercations nées de de la décision du président de s’emparer de pouvoirs exceptionnels, jeudi soir devant l’ARP. « Les membres d’Ennahdha ont été déférés devant des juges d’instruction et accusés d’avoir tenté d’inciter à la violence devant le parlement après l’annonce du président Kais Saïed dimanche », selon le responsable du parti Riadh Chaibi que citait le 30 juillet l’Associated Press. Les quatre ont été interrogés, puis relâchés faute de preuves de violence, selon les mêmes sources.

La « plus grosse prise » reste jusqu’à présent le procureur Béchir Akremi, objet de tout un rapport de l’inspection générale du ministère tunisien de la Justice sur les dépassements observés dans les dossiers des assassinats de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi. Akremi aurait tenté de s’envoler vers la Turquie, selon des sources proches du dossier des assassinats de Belaïd et de Brahmi, ce qui aurait justifié la décision de son placement en résidence surveillée pendant une période de 40 jours, avec interdiction d’entrer en contact avec quiconque, sauf autorisation et mise sous scellés de son téléphone.

A part cette possible grosse prise, le reste est du menu fretin. Or, ce n’était pas ce que le peuple voulait. « Ce que nous voulons, c’est de voir les responsables du déclin, économique, social et politique des 10 dernières années, en prison », disait Ali que nous avons rencontré déambulant à El Kantaoui à Sousse, encore optimiste sur le sort du coup de force de Kais Saïed qu’il applaudit. « Regarder notre source de revenus. C’est Ennahdha qui en est la cause », dit-il en pointant quelques hôtels vides de l’esplanade du port.

Recevant vendredi des journalistes du New-York Times, le chef de l’Etat disait que « il n’y a pas eu d’arrestation, à l’exception de ceux qui ont des affaires en cours, et je n’y étais pas intervenu ». Vraisemblablement donc, le chef de l’Etat bridait toujours ses envies de donner au peuple ce qu’il demande. Tiendra-t-il le coup ? Arrivera-t-il à mettre le parti islamiste tunisien hors-jeu la scène politique tunisienne ?