Ça repart pour les vols Leeds-Tunisie, et ça promet

L’aéroport de Leeds-Bradford a célébré le 22 mai 2019 le retour des vols vers la Tunisie lors du premier départ Leeds-Enfidha. « C’est fantastique de voir Enfidha comme destination depuis l’aéroport de Leeds Bradford. La Tunisie est une destination de plus en plus populaire auprès des habitants du Yorkshire. Nous sommes impatients d’accueillir Nouvelair à l’aéroport de Leeds-Bradford toutes les semaines pendant l’été » a déclaré John Cunliffe, directeur de l’aviation et du commerce de l’aéroport de Leeds Bradford

Les vols, opérés par Nouvelair pour le compte de Thomas Cook, seront opérationnels une fois par semaine, le mardi, du 21 mai au 24 septembre.