Cameroun : Taxes sur les alcools et les tabacs pour limiter la consommation de ces produits

Le Cameroun va renforcer la taxe sur les alcools et les tabacs. Selon l’exécutif qui défendait ce projet devant le Parlement, le mardi 22 juin, la mesure vise à limiter la consommation de ces produits nocifs et à accroître les recettes douanières.En défendant le projet de loi qui autorise le président de la République à ratifier le protocole pour l’élimination du commerce illicite de ces produits, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a annoncé, le 22 juin 2020 à l’Assemblée nationale, que le gouvernement envisage de renforcer la taxation des alcools et des tabacs afin de limiter leur consommation, rapporte Ecofin