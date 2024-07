Canicule au Maroc : Une série de mesures d’urgence !

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, jeudi, une série de mesures d’urgence pour remédier aux effets de la vague de chaleur que connaît actuellement le Maroc, et ce suite aux bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM) au sujet de la hausse des températures dans certaines régions.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir instauré des permanences au sein des établissements de santé dans les régions concernées par la hausse des températures, en plus de la mobilisation des professionnels de la santé, à savoir les médecins, infirmiers, et ambulanciers, outre la mise à disposition des médicaments et du matériel hospitalier pour garantir les soins nécessaires.

Le ministère appelle également les citoyens à prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques sanitaires liés à la hausse des températures, notamment pour les catégories les plus vulnérables, dont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.