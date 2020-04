Catastrophe écologique à Aïn Draham : Plus de 1000 arbres, coupés

Le porte-parole de la garde nationale, Houssemeddine Jebabli, a affirmé dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, ce lundi 20 avril 2020, que sept personnes ont été arrêtées pour avoir coupé plus de 1000 arbres de plus de 120 ans, afin de les transformer en charbon dans la région.

Selon la même source, les unités sécuritaires ont effectué des descentes dans les maisons des individus arrêtés et ont saisi plus de 25 camions chargés de bois, rapporte Mosaïque FM.