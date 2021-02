Ce qu’il faut retenir du B3 de Moody’s selon Radhi Meddeb

Réagissant à la dernière notation de la Tunisie, par l’agence Moody’s, qui a dégradé cette notation, de B2 à B3 en maintenant l’Out-look négatif, l’économiste Radhi Meddeb a écrit sur sa page des réseaux sociaux que « l’agence de notation Moody’s abaisse ce jour la notation souveraine de la Tunisie de B2 à B3, tant pour la dette en devises qu’en dinars mais aussi pour celles de la Banque Centrale de Tunisie. Le communiqué est long, et l’argumentaire détaillé.

Ce qu’il faut en retenir:

1. La Tunisie passe depuis plusieurs années par une situation de crise économique et financière sans arriver à engager les réformes nécessaires

2. La situation politique avec la fragmentation du parlement et la discorde au plus haut niveau de l’État entraîne une faible gouvernance et l’incapacité à engager les réformes

3. L’absence d’un dialogue avec les parties prenantes et la société civile ne favorise pas l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de redressement des finances publiques et des comptes extérieurs du pays

4. L’état délabré des finances publiques ne permet pas d’accompagner les réformes douloureuses à venir d’un soutien effectif aux catégories pauvres et vulnérables de la population

5. L’adoption des réformes nécessaires se heurte à des intérêts sociaux et catégoriels puissants et à des contestations préalables permanentes

6. Le retard pris dans la négociation d’un accord avec le FMI complique la capacité de l’État à couvrir ses besoins de financement bruts

7. La dette publique atteint des niveaux élevés. Augmentée des garanties accordées aux entreprises publiques, elle risque d’être insoutenable

8. La part en devises de la dette publique augmente d’année en année atteignant des niveaux non soutenables

9. Le non engagement des réformes risque de mettre en cause la soutenabilité de la dette extérieure du pays

La plus mauvaise nouvelle dans tout cela c’est probablement la perspective négative dont est assortie la notation. En clair cela veut dire, que sauf miracle, la notation est appelée, à court terme, à connaître une nouvelle dégradation ».

Et Meddeb de terminer sur une note d’alerte, avec un « À BON ENTENDEUR, SALUT… ! »