Des bénéfices «modérés» pour le banques tunisiennes,  fortement exposées au gouvernement, selon Moody’s

Le secteur bancaire tunisien devrait être affecté négativement par la crise économique actuelle dans le pays, et les bénéfices des prêteurs devraient rester « modérés », a déclaré Moody’s Investors Service.

Le provisionnement des pertes sur prêts pour l’augmentation des prêts à problèmes retardera le rétablissement de la rentabilité des résultats, indique l’agence de notation dans un rapport.

La féroce concurrence pour les dépôts maintiendra serrées les marges d’intérêt des banques , même si des taux d’intérêt plus élevés sur les prêts apporteront un certain soulagement, a-t-elle ajouté.

« Les pressions inflationnistes, exacerbées par l’impact du conflit militaire en Ukraine, et la dépréciation potentielle de la monnaie locale si les discussions sur un troisième plan de sauvetage du FMI [Fonds monétaire international] pour le pays n’aboutissent pas, vont exacerber les prêts à problèmes des banques, accroître les manques de liquidités et risquer d’éroder leur rentabilité », a déclaré Badis Shubailat, analyste de Moody’s.

« En outre, la reprise économique fragile de la Tunisie après une forte récession induite par le coronavirus en 2020, les déficits budgétaires et courants persistants et l’incapacité d’accéder aux marchés de capitaux internationaux pèseront sur les profils de solvabilité et de liquidité des banques au cours des 12 à 18 prochains mois. »

L’économie tunisienne connaît des turbulences sur fond d’instabilité politique, d’endettement croissant, d’inflation élevée et de hausse des prix des matières premières déclenchée par le conflit en Ukraine.

La croissance du produit intérieur brut du pays devrait rester « modérée » à 2,2 % cette année, après une forte contraction de 8,7 % en 2020 et une croissance modeste de 3,1 % l’année dernière, a indiqué Moody’s.

L’économie tunisienne devrait connaître une croissance de 2,5 % en 2023, mais elle sera « inférieure aux niveaux d’environ 5 % » enregistrés par le pays avant 2011, a-t-elle ajouté.

Le FMI s’attend également à ce que l’économie tunisienne connaisse une croissance de 2,2 pour cent cette année, avec une inflation qui devrait atteindre 7,7 pour cent. La Banque mondiale, elle, estime que la croissance du PIB sera de 3 % cette année.

« Un rétablissement de la production économique en termes absolus aux niveaux d’avant la pandémie n’est pas probable avant 2024 », a déclaré Moody’s.

Les prêts à problèmes dans la fourchette 12-13%

La Tunisie cherche à obtenir une aide de 4 milliards de dollars du FMI pour stabiliser son économie. Plus tôt ce mois-ci, le bailleur de fonds avait signalé qu’il était prêt à entamer des discussions avec le gouvernement tunisien qu’il a cependant appelé à lancer des réformes entravées par l’instabilité politique.

Les banques tunisiennes sont « fortement exposées » au gouvernement, ce qui affectera leurs performances, a déclaré Moody’s.

Globalement, les prêts à problèmes resteront élevés en 2022, à environ 12 à 13 % du portefeuille de prêts du secteur, en raison de la faible croissance du crédit et de la fin des « mesures de renégociation » adoptées pendant la pandémie, a indiqué l’agence de notation.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également exacerbé les risques existants pour le secteur bancaire en « augmentant les prix des importations de pétrole, en attisant l’inflation, en réduisant le tourisme et en affaiblissant la demande d’exportations.Autant de facteurs qui rendront plus difficile le remboursement des emprunts par les emprunteurs », selon Moody’s.

La capacité du gouvernement à soutenir les banques en difficulté s’affaiblit également et de nouveaux retards dans l’obtention d’un nouveau programme du FMI « éroderaient les réserves de change par des prélèvements pour le paiement du service de la dette, exacerbant les risques pour la balance des paiements », conclut l’agence.