La Tunisie réagit à Moody’s, de manière officiellement officieuse

L’agence de presse officielle Tap, dirigée depuis des semaines et en intérim par un haut cadre de l’Etat, a réagi ce jeudi 2 février 2023, aux communiqué, d’abord du CA de la BCT, et à la décision l’agence internationale de rating Moody’s d’abaisser d’un cran la note souveraine du pays qui passe de Caa1 à Caa2 avec des perspectives négatives.

Cette décision est expliquée, principalement, selon Moody’s, par l’absence de financement global, à ce jour, permettant de répondre aux importants besoins du Gouvernement notamment en matière de ressources extérieures.

La Tap rappelle ainsi, que « la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, avait exprimé son appui au processus de négociations entre la Tunisie et le fonds jusqu’à l’aboutissement à un accord final entre les deux parties ». Nouveauté, l’agence de presse officielle tunisienne, nous apprend que » lors de sa rencontre avec la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, tenue le 17 janvier , à l’occasion de l’organisation du Forum économique mondial « Davos 2023″, ,Georgieva a déclaré être consciente des difficultés auxquelles fait face la Tunisie, résultant à la fois des impacts de la pandémie du Covid-19 et ceux de la guerre en Ukraine ». La DG du FMI aurait même salué, selon la Tap « la grande capacité de résilience » du pays face à autant de grands défis ainsi que le souci manifesté par le gouvernement tunisien de tenir compte de la situation actuelle du pays et de la nécessité d’assurer la paix sociale lors de la mise en œuvre des réformes.

L’analyste de l’agence de presse officielle tunisienne Tap, rappelle ensuite que » la ministre Finances, Sihem Boughdiri avait pour sa part déclaré, le 26 décembre 2022, que la Tunisie devrait parvenir, au début de l’année 2023, à un accord définitif avec le FMI. Elle a rappelé lors d’une conférence de presse tenue, , pour présenter les mesures inscrites dans le cadre de la loi de finances(LF) 2023, que « l’affaire concerne tout simplement le report de la date de réunion du conseil d’administration du FMI consacrée à l’examen du dossier de la Tunisie relatif au programme de prêt » .

La Tap rappelle aussi que « le 14 décembre 2022, le Conseil d’administration du FMI avait reporté l’examen et l’approbation de la Facilité élargie de crédit pour la Tunisie, prévue initialement le 19 décembre 2022. Une source officielle a précisé, le 15 décembre 2022, à l’Agence TAP, qu’une nouvelle date sera convenue entre les autorités tunisiennes et le FMI afin de donner aux autorités du pays davantage de temps pour finaliser les détails du programme de réforme qu’elles lui ont présenté.