Cellule d’accompagnement pour les PME au ministère de l’Industrie

Une cellule d’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) sinistrées par la pandémie du Covid-19 vient d’être créée par le ministère de l’Industrie et des PMEs.

Cette cellule sera chargée essentiellement du suivi de la situation des entreprises sinistrées, de répondre à leurs attentes et de les orienter vers les structures spécialisées, selon un communiqué du ministère.

La création de cette cellule intervient en application des recommandations du Chef du gouvernement relatives à l’accompagnement de proximité pour les entreprises industrielles et services connexes, afin de leur permettre une reprise des activités dans de bonnes conditions et assurer leur pérennité, ajoute la même source.

Et de préciser que les entreprises peuvent envoyer leurs requêtes au Ministère de l’Industrie et des P MEs sur le site :WWW.tunisieindustrie.gov.tn, à travers la plateforme en ligne dédiée à cet effet.

Le ministère a réitère son engagement à fournir aussi bien l’assistance et l’accompagnement nécessaires pour les entreprises industrielles et services connexes, et appelle en contrepartie tous les opérateurs et partenaires à adhérer et interagir positivement.

A noter que 82,71 % des chefs d’entreprises ont déclaré que la pandémie du coronavirus a eu un impact négatif sur les activités (CA, approvisionnement, ventes, production…), selon une étude publiée par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) et menée du 1er au 13 avril courant, auprès d’un échantillon de 500 entreprises.

Selon la même source, près de 61% des entreprises exerçant dans le secteur industriel et 40% des sociétés commerciales ont déclaré que cette crise a » un impact élevé » sur leurs exportations.

Une ligne de crédit de 1,5 milliard de dinars destinée à soutenir les PMEs a été mise en place par le gouvernement.