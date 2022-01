Cepex : Participation tunisienne au salon international de l’alimentation « SIAL America »

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation tunisienne à la première édition du Salon international de l’alimentation (Sial America 2022) qui se tiendra du 22 au 24 mars 2022 à Las Vegas aux Etats-Unis. »Seules les entreprises tunisiennes disposant de certifications de produits nécessaires à l’accès au marché américain, sont éligibles à exposer dans le pavillon national, et ce conformément aux exigences réglementaires pour exporter aux États-Unis…La date limite d’inscription est fixée pour le Mercredi 26 janvier 2022″.

« Ce salon se positionne comme étant le seul salon généraliste américain de l’alimentation et des boissons qui offre la vitrine la plus complète de produits. Il ambitionne de devenir l’événement incontournable pour les acteurs de l’industrie agroalimentaire nord-américaine qui veulent s’approvisionner en nouveaux produits et découvrir les dernières tendances du marché, ainsi que les innovations alimentaires », a fait savoir le CEPEX.