Cessation de fonctions du PDG de l’Office des terres domaniales

Le Président directeur général de l’Office des terres domaniales, Tarek Chaouch, a été déchargé de ses fonctions, en vertu du décret n° 2024-569 du 13 novembre 2024, publié dans le JORT n°: 138 du 15/11/2024.

L’Office des Terres Domaniales est une entreprise publique créée depuis 1961. Il gère une superficie de 156 mille hectares répartis sur 30 Agro-Combinats et unités agro-industrielles.

Les principales missions assignées à l’OTD s’articulent autour de la gestion des terres domaniales mises à sa disposition, la diversification de la production agricole et l’introduction de nouvelles techniques agricoles, la participation à l’effort national de promotion de l’exportation agricole notamment l’huile d’olive, les produits maraîchers, les vins et les agrumes.

