Cessez vos querelles, notre sécurité risque de couler !

Il ne fait aucun doute que les tensions politiques « scandaleuses » à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pèsent lourd sur la sécurité de la Tunisie. Le dialogue et la concertation ne sont plus privilégiés dans la gestion des affaires de l’État. D’ailleurs « la bonne gouvernance » semble perdre d’un jour à l’autre les éléments constitutifs qui sont les siens.

Dans ce contexte, la Tunisiens post révolutionnaire, soit disant en pleine « transition démocratique », fait face à une crise multisectorielle qui perdure et risque de faire basculer le pays dans le désordre, crime, terrorisme (…).

Aujourd’hui, les politiciens portent une grande responsabilité et ils sont appelés à trouver des solutions adéquates pour sortir de l’ornière t préserver la sécurité du pays contre toute menace terroriste le visant.

Force est de remarquer qu’une large majorité Tunisiens a dénoncé les querelles politiques sempiternelles et privilégient l’instauration de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, étant donné que la Tunisie est toujours ciblée par les groupes terroristes !

Des réussites sécuritaires et mise en échec des opérations terroristes !

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, lundi 20 juillet 2020 , dans un communiqué, « la mise en échec d’un plan terroriste et le dévoilement d’un élément takfiriste appartenant à l’organisation terroriste Daech ».

Les services de l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et du crime organisé touchant à l’intégrité du territoire national, en coordination avec les deux directions centrales de la lutte contre le terrorisme et des renseignements généraux, ont pu, suite à « une opération anticipative, mettre en échec un plan terroriste et démasquer un élément takfiriste qui n’est pas connu des services de sécurité et appartenant à Daech », précise la même source.

L’élément takfiriste planifiait une attaque ciblant une patrouille déployée dans l’un des gouvernorats du sud avec un engin explosif, dont le matériel destiné à sa fabrication a été saisi, indique le communiqué.

Cet individu est tombé dans les filets de la police en coordination avec le parquet près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, ce qui l’a empêché d’exécuter son plan terroriste, a fait savoir le ministère, ajoutant que l’enquête se poursuit.

Le MI a également annoncé le 9 juillet 2020, l’arrestation d’un terroriste qui avait planifié des opérations terroristes visant le secteur du tourisme et les institutions publiques en Tunisie.

Lors de son interrogatoire, cet élément a avoué avoir été en relation avec un dangereux terroriste, condamné pour une affaire liée au terrorisme, dans une prison à l’étranger. Il a également reconnu qu’ils ont envisagé d’effectuer des attentats ciblés dans le pays.

La Tunisie, indéniablement, vit aujourd’hui sous très haute tension faite de menaces n’épargnant personne. Néanmoins, toutes les unités sécuritaires et militaires sont toujours en état de vigilance s et travaillent d’arrache-pied pour assurer la protection des Tunisiens, les institutions publiques, les frontières…