Championnat d’ Allemagne: Düsseldorf laisse échapper une victoire dans le temps additionnel

Düsseldorf, 16e en position de

barragiste en Bundesliga, a laissé échapper des points précieux dimanche à

Cologne, en concédant à huis clos un nul 2-2 dans le temps additionnel

après avoir mené 2-0 jusqu’à la 88e minute.

Après ce derby du Rhin qui clôturait la 27e journée, la deuxième depuis la

reprise à huis clos du championnat d’Allemagne le 16 mai, le Fortuna (24

pts) reste à trois longueurs derrière le premier non relégable Mayence (27

pts).

Au fond du classement, Brême (21 pts) et le promu Paderborn (18 pts) sont

en grande difficulté.

Kenan Karaman (41e) et Erik Thommy (61e) ont cru donner la victoire à

Düsseldorf, une équipe remontée en première division en 2018. Mais le

Français Anthony Modeste a réduit l’écart en toute fin de rencontre pour

Cologne, en marquant son deuxième but de la saison (2-1, 88e), avant que le

Colombien Jhon Cordoba n’égalise (90+1).

Cologne, après un mauvais début de saison suivi d’une phase d’euphorie,

est pour le moment confortablement installé au milieu de tableau, à la

dixième place avec 34 points, mais il reste sept matches avant la fin du

championnat et toutes les équipes espèrent surtout éviter une spirale

négative en fin de parcours, dans l’ambiance particulière des matches à

huis clos et des mesures de protection sanitaires qui les encadrent.